Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Afişi Hazır

Bu yılki teması Araftan Çıkmak olarak belirlenen, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin dayanışmaya çağıran, cesaret ve güç vermeyi umut eden afişi hazırlandı. Festival afişi, Nazlı Angın Akıner’in tasarımıyla MG İletişim Stratejileri Ajansı tarafından hazırlandı. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali el ele, dayanışmayla, birbirinden kuvvet alarak kadınların aşamayacağı hiçbir çıkışsızlığın olmadığını söylüyor, hareketi güçlendirerek büyütmenin ve araftan çıkmanın zamanıdır diyor. Bu afişle de kadınların bu güce ve birlikteliğe sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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