24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali basın toplantısı yapılıyor. 27 Mayıs 2021 Perşembe günü (yarın) saat 11:00’de Ankara Gençlik Parkı’ndaki Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek basın toplantısı festivalin YouTube hesabından, ABBTV YouTube hesabından ve ankara.com.tr web sitesinden canlı olarak yayınlanacak. 27 Mayıs’dan 03 Haziran’a kadar çevrimiçi gerçekleştirilecek festival gösterimlerine Festivalscope üzerinden başlanıyor. Festival, 04 – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve CerModern’deki açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak.

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