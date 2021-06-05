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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Yapıldı

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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali dün akşam sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen ödül töreniyle fiziki gösterimlerine başladı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği gece ABBTV ve festivalin sosyal medya kanallarından canlı yayınlandı. Plaket töreninin ardından her yıl sinemamızdaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Ahsen Eroğlu

Azize Tan – Gülin Üstün

Biket İlhan

Ekin Fil

Ekin Fil – Ceylan Özgün Özçelik – Şenay Gürler

Gülin Üstün

Gülin Üstün – Nisan Dağ

Işıl Özgentürk

Nisan Dağ – Ekin Fil – Gülin Üstün – Ceylan Özgün Özçelik

Nur Sürer

Nur Sürer – Halime Güner – Şenay Gürler

Nur Sürer – Işıl Özgentürk – Ayta Sözeri – Gülin Üstün – Ekin Fil

Yetkin Dikinciler – Ahsen Eroğlu – Şenay Gürler

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