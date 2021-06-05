Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Yapıldı

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali dün akşam sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen ödül töreniyle fiziki gösterimlerine başladı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği gece ABBTV ve festivalin sosyal medya kanallarından canlı yayınlandı. Plaket töreninin ardından her yıl sinemamızdaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ahsen Eroğlu



Azize Tan – Gülin Üstün



Biket İlhan



Ekin Fil



Ekin Fil – Ceylan Özgün Özçelik – Şenay Gürler



Gülin Üstün



Gülin Üstün – Nisan Dağ



Işıl Özgentürk



Nisan Dağ – Ekin Fil – Gülin Üstün – Ceylan Özgün Özçelik



Nur Sürer



Nur Sürer – Halime Güner – Şenay Gürler



Nur Sürer – Işıl Özgentürk – Ayta Sözeri – Gülin Üstün – Ekin Fil



Yetkin Dikinciler – Ahsen Eroğlu – Şenay Gürler

