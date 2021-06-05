Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Yapıldı

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali dün akşam sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen ödül töreniyle fiziki gösterimlerine başladı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği gece ABBTV ve festivalin sosyal medya kanallarından canlı yayınlandı. Plaket töreninin ardından her yıl sinemamızdaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.
- Basın Bülteni
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Ekin Fil – Ceylan Özgün Özçelik – Şenay Gürler
Nisan Dağ – Ekin Fil – Gülin Üstün – Ceylan Özgün Özçelik
Nur Sürer – Halime Güner – Şenay Gürler
Nur Sürer – Işıl Özgentürk – Ayta Sözeri – Gülin Üstün – Ekin Fil