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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Günlüğü 3

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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde çevrimiçi gösterimler ve  söyleşiler devam ediyor. Festivalin 4. günü, FIPRESCI jürisi tarafından değerlendirilecek Her Biri Ayrı Renk seçkisinde yer alan, Kanada’nın kuzeyindeki Nunavik’te 1940’lı yıllarda geçen bir hikâyeyi anlatan, Gabrielle Roy’un Windflower adlı romanından uyarlanan Asi Nehir (Restless River) filminin sunumuyla başladı.

Asi Nehir (Restless River)

Ateşle Yazmak (Writing With Fire)

Azap (Relic)

Benim Bedenim (As I Want)

Beyaz İsyan (White Riot)

DNA (ADN)

Dört Anne (Four Mothers)

Mamaville
Nehir Akar, Kıvrılır, Siler, Yerine Koyar
(A River Runs, Turns, Erases, Replaces)

Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)

Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)

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