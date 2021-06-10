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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sona Yaklaşıyor

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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali fiziki gösterimlerin 4. gününü geride bıraktı. Festivalde dün, günün ilk yarısında izleyicilerle buluşan filmler, Berlin Film Festivali’nde ana yarışma bölümünde yer alan Khalil Joreige ve Joana Hadjithomas’ın Hatıra Kutusu (Memory Box), bu yıl Uçan Süpürge’de Onur Ödülü alan Zuhal Olcay’ın başrolde oynadığı Gizli Yüz ve Emerald Fennell’ın yönettiği Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman) oldu.

Ah Gözel İstanbul
As I Want

Asistan (The Assistant)

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak (Never Gonna Snow Again)

Bir Nefes Daha (When I’m Done Dying)
Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)

Hatıra Kutusu (Memory Box)

Hayaletler (Ghosts)
Küçük Anne (Petite Maman)

Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)
Nomadland
Ölümüne Boşanmak (Dying to Divorce)

Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)

Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)

Shirley

Walchensee Forever

Yardımcı Pilot (Die Frau des Piloten – Copilot)

Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman)

Zordur Gitmek (Faya Dayi)

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