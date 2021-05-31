Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Günlüğü 4

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde 03 Haziran’a kadar sürecek çevrimiçi gösterimler devam ediyor. Festivalde dün izleyicilerle buluşan ilk film Shengze Zhu’nun Ocak 2020’de Covid salgını başlamadan önce doğduğu kent Wuhan’da yaptığı çekimlerle bezeli, ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri hatırlatan filmi Nehir Akar, Kıvrılır, Siler, Yerine Koyar (A River Runs, Turns, Erases, Replaces) oldu.

Basın Bülteni

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Asi Nehir (Restless River)



Azap (Relic)



Benim Bedenim (As I Want)



Beyaz İsyan (White Riot)



DNA (ADN)



Dört Anne (Four Mothers)



Made in Bangladesh



Nehir Akar, Kıvrılır, Siler, Yerine Koyar

(A River Runs, Turns, Erases, Replaces)



Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)



Walchensee Forever

