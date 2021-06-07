Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bugün: 07 Haziran 2021 Pazartesi

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bugün izleyiciyle buluşacak ilk film Shirley. Josephine Decker’ın yönettiği, başrolünde Elisabeth Moss’un oynadığı ünlü korku romanı yazarı Shirley Jackson’ın hayatından bir bölüm anlatan, Susan Scarf Merrell’ın filmle aynı adı taşıyan sevilen romanından uyarlanan film saat 10.30’da CerModern Salonu’nda gösterilecek.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Ateşle Yazmak (Writing With Fire)
Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi
Çamaşır Suyu
Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)
Gurbet Artık Bir Ev (Gurbet is a Home Now)
Hediye
Hem Müslüman Hem Feminist
Kırk Mum
Mamaville
Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)
Nomadland
Önce İsimler Gitti
Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)
Süt Para Edince (As Milk Makes Money)