Haberler

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bugün: 07 Haziran 2021 Pazartesi

Yorum yapın

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bugün izleyiciyle buluşacak ilk film Shirley. Josephine Decker’ın yönettiği, başrolünde Elisabeth Moss’un oynadığı ünlü korku romanı yazarı Shirley Jackson’ın hayatından bir bölüm anlatan, Susan Scarf Merrell’ın filmle aynı adı taşıyan sevilen romanından uyarlanan film saat 10.30’da CerModern Salonu’nda gösterilecek.

Ateşle Yazmak (Writing With Fire)

Balkon ve Bizim Rüyalar

Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi
Çamaşır Suyu
Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)

Dul Bir Kadın

En İyi Kadın Oyuncu

Gurbet Artık Bir Ev (Gurbet is a Home Now)
Hediye

Hem Müslüman Hem Feminist
Kırk Mum

Mainstream

Mamaville
Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)
Nomadland
Önce İsimler Gitti

Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)

Shirley

Sus (Hûşbe)

Süt Para Edince (As Milk Makes Money)

Tam Sana Göreyim (I’m Your Man)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir