Edifice kısa filmi ile adını duyuran Irmak Karasu, yeni kısa filmi Mamaville ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir Ege kasabasında büyümenin ve yaşlanmanın hikâyesini anlatan Mamaville’in senaryosunu da Irmak Karasu tarafından kaleme alındı. Merkezinde, büyük bir hazla evlilik programları izleyen bir anneanne ve onun cinsel arayıştaki ergen torunu olan Mamaville, bir yandan farklı kuşaklara ait bu iki kadın arasındaki değişken dinamikleri açığa çıkarırken, diğer yandan karakterlerin kendilerini içinde buldukları ruh hallerine odaklanıyor. Mamaville’in dünyasında ergenlik ve erişkinlik, şefkat ve öfke, yalnızlık ve biraradalık iç içe geçiyor.