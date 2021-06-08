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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Dün

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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali gösterim ve söyleşi dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalin dikkat çekici belgesellerinden Süt Para Edince (As Milk Makes Money) dün izleyicilerle buluştu. Kars’ın Boğatepe köyünde süt üretimini canlandıran kadınların hikâyesini anlatan film sonrası yönetmen Nihan Gider Işıkman ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden Hüsniye Aydar soruları yanıtladı.

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Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi
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Gurbet Artık Bir Ev (Gurbet is a Home Now)
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Mamaville
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Nomadland
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Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)

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Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)

Shirley

Sus (Hûşbe)

Süt Para Edince (As Milk Makes Money)

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