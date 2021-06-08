Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Dün

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali gösterim ve söyleşi dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalin dikkat çekici belgesellerinden Süt Para Edince (As Milk Makes Money) dün izleyicilerle buluştu. Kars’ın Boğatepe köyünde süt üretimini canlandıran kadınların hikâyesini anlatan film sonrası yönetmen Nihan Gider Işıkman ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden Hüsniye Aydar soruları yanıtladı.

Basın Bülteni

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Ah Gözel İstanbul

Ateşle Yazmak (Writing With Fire)



Balkon ve Bizim Rüyalar



Bir Daha Asla Kar Yağmayacak (Never Gonna Snow Again)



Cemile Sezgin: Bir Şehir Hikayesi

Çamaşır Suyu

Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)



Dul Bir Kadın



En İyi Kadın Oyuncu



Gurbet Artık Bir Ev (Gurbet is a Home Now)

Hatıra Kutusu (Memory Box)



Hediye



Hem Müslüman Hem Feminist

Kırk Mum



Mainstream



Mamaville

Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis Aida?)

Nomadland

Önce İsimler Gitti



Rocca Dünyayı Değiştiriyor (Rocca Changes the World)



Rosa’nın Düğünü (Rosa’s Wedding)



Sen Ne Muhteşemsin Wanda (My Wonderful Wanda)



Shirley



Sus (Hûşbe)



Süt Para Edince (As Milk Makes Money)



Tam Sana Göreyim (I’m Your Man)



Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman)

