Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Dün

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali gösterim ve söyleşi dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalin dikkat çekici belgesellerinden Süt Para Edince (As Milk Makes Money) dün izleyicilerle buluştu. Kars’ın Boğatepe köyünde süt üretimini canlandıran kadınların hikâyesini anlatan film sonrası yönetmen Nihan Gider Işıkman ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden Hüsniye Aydar soruları yanıtladı.
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