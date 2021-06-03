Haberler

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Fiziki Gösterim Biletleri Satışta

Yorum yapın

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde 05 – 11 Haziran tarihleri arasında yapılacak fiziki gösterimler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve CerModern’in kapalı salonunda izleyiciyle buluşacak. Festivalin biletleri ise Biletix üzerinden bugün itibariyle satışa sunuldu. 04 Haziran’da düzenlenecek açılış ve ödül töreni pandemi koşulları nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleşecek. Tören, festivalin ve ABBTV youtube hesabından ve ankara.com.tr üzerinden yayınlanacak.

Azap (Relic)

Dört Anne (Four Mothers)

Hediye

Kış Tatili (Charter)

Made in Bangladesh

Sokaklara (Street Out)

Walchensee Forever

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir