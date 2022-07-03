12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

Bu yıl yine “Adalet” teması ile 12. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’ne başvurular açıldı. Dünyadan ve Türkiye’den “Adalet” temalı filmlerin yarıştığı Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması bölümlerine başvuruların açıldığı, festival komitesi tarafından duyuruldu. İstanbul’da, 18 – 24 Kasım 2022 tarihlerinde düzenleneceği bildirilen festivalin yarışmalı bölümlerinin, yönetmeliklerine ve başvurularına www.icapff.com üzerinden erişilebiliyor. Komite, son başvuru tarihinin 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 18:00 olduğunu belirtti.

Geçen Yılın Açılışından Fotoğraflar:

Adem Sözüer – Pınar Altuğ Atacan – Hakan Bilgin –

Muammer Keskin (Şişli Belediye Başkanı) – Bengi Semerci



Adem Sözüer



Bengi Semerci



Hakan Bilgin – Pınar Altuğ Atacan



Geçen yılın açılışından görüntüler için tıklayınız.