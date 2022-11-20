Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler’in Dünya Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenen 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Kutluğ Ataman’ın yönettiği Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler filmi Dünya prömiyerini yaptı. 20 Kasım 2022 Pazar günü, saat 19:00’da, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı. Filmde Nazlı Bulum, Ozan Güçlü, İdil Talu, Seyhan Arman, Hande Ataizi, Nursel Köse, Nalan Kuruçim, Elçin Atamgüç rol alıyor.

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