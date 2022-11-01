12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Basına Tanıtıldı

12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tanıtım toplantısı 31 Ekim 2022 Pazartesi günü AKM Yeşilçam Sineması’nda yapıldı. Festival başkanı Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Bengi Semerci konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı. Festivalin 12.si 18 – 24 Kasım 2022 tarihlerinde, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek. Akademik program ise her yıl olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenecek. Festivalde her yıl eklenen yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler, en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri buluşacak, bir araya gelecek.

Basın Bülteni

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Adem Sözüer



Bengi Semerci



Bengi Semerci – Adem Sözüer



Bengi Semerci – Hikmet Aydoğan



Adem Sözüer – Bengi Semerci



Konuklar

