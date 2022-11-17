12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı 18 Kasım 2022’de Başlıyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik programı, 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 09:00’da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehtap Demir Güven, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve açılış konuşmalarıyla başlayacak. “Eşitiz” başlığı altında eşitlik ve kadınların insan haklarına ilişkin sorunları, 80 katılımcı tarafından 16 oturumun yan sıra, paneller ve çeşitli forumlarla ele alınacak.

Basın Bülteni

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