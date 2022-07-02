Frankfurt’ta 7 Dalda Altın Elma Verildi

Almanya’nın Frankfurt şehrinde Türk Sineması rüzgârı estiren 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kapanış gecesinde 7 dalda en iyilere ödülleri takdim edildi. En İyi Kadın Oyuncu dalında Koridor filmindeki performanslarıyla oyuncu Emel Göksu ve Ayşe Demirel, En İyi Erkek Oyuncu dalında ise Sardunya filmindeki performansı ile Ali Seçkiner Alıcı ve Beni Sevenler Listesi filmindeki performansı ile Halil Babür, Altın Elma Ödülü kazandı.

Basın Bülteni

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Ödüller:

En İyi Film: Okul Traşı (Ferit Karahan)



En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan (Çatlak)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Orçun Özkılınç (Sardunya)

En İyi Senaryo: Tufan Taştan, Barış Bıçakçı (Sen, Ben, Lenin)



En İyi Müzik: Orçun Erdoğan (Bir Nefes Daha)

En İyi Kadın Oyuncu: Ayşe Demirel, Emel Göksu (Koridor)



En İyi Erkek Oyuncu: Ali Seçkiner Alıcı (Sardunya), Halil Babür (Beni Sevenler Listesi)



Ali Seçkiner Alıcı – Murat Seven



Ali Seçkiner Alıcı – Selen Uçer – Hatice Yıldız



Fehmi Yaşar



Hüseyin Sıtkı



Ozan Erdoğan – Selen Uçer



Şencan Güleryüz



Zeynep Tuğçe Bayat – Orçun Özkılınç



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