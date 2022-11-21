Kurak Günler ve Keşke Yansaydı Filmleri Soru Cevap (Q & A) Etkinliği

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 12.sinde, 2 film gösteriminin ardından soru cevap bölümü (Q & A) film ekiplerinin katılımıyla 21 Kasım 2022 Pazartesi günü Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirilecek. Kurak Günler ve Keşke Yansaydı filmlerinin gösterimleri ardından yapılacak söyleşilerde film ekipleri izleyicilerin sorularını cevaplayacak. GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinema profesyonelleri ve seyircisiyle buluşmaya devam ederken film gösterimlerinin ardından film ekiplerinin katılımıyla soru cevap bölümleri Kadıköy Sineması’nda devam edecek.

Basın Bülteni

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