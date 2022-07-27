Turan Haste’nin yönettiği Rutubet adlı kısa film, dünya prömiyerini Eylül ayında 79. Venedik Film Festivali’nde yapıyor. Muhammed Furkan Daşbilek’in yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği film, 31 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde gösterilecek ve kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak. 23 yıl sonra bu bölüme Türkiye’den seçilen ilk kısa film olmayı başaran Rutubet, Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu görevini yapmakta olan öğretmen İshak’ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını kurcalarken, insanın kötülükle yaptığı mücadelesini sorguluyor.

Muhammed Furkan Daşbilek



Turan Haste

