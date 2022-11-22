12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Ödül Töreni

12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması, Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması ve Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması’nın ödül töreni, 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. GAİN Medya ana sponsorluğunda gerçekleşecek ödül törenin sunuculuğunu sevilen oyuncular Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin’in yapacak. Festivalin ödül törenine; yurtdışı ve yurtiçinden jüri üyeleri, akademik program katılımcıları ve festival destekçileri katılacak. Yapılacak törende, Öğrenci Jürisi Ödülü ve Habertürk Seyirci Ödülü de sahiplerini takdim edilecek.

Basın Bülteni

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