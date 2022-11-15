12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 3 Türk Filminin Gala ve Prömiyerine Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 12. yılında 3 yerli filmin gala ve prömiyerine ev sahipliği yapacak. Bir Zamanlar Gelecek: 2121; Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler ve Kurak Günler filmlerinin galaları, 19 ve 20 Kasım 2022′de Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek. Emin Alper’in yönettiği Kurak Günler, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19:00’da; Serpil Altın’ın yönettiği Bir Zamanlar Gelecek: 2121, 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 16:30’da; Kutluğ Ataman’ın yönettiği Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler ise aynı gün saat 19:00’da izleyici ile buluşacak. Gala ve prömiyer yapacak her üç filmin gösterimlerinin sonunda soru – cevap bölümleri yer alacak.
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