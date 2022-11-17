Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Filmi Adalet İçin Yarışıyor

Bir Zamanlar Gelecek: 2121, filmi 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Altın Terazi Ödülleri’nde adalet için yarışıyor. Yönetmenliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını Korhan Uğur ve Serpil Altın’ın üslendiği bilimkurgu filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121 İstanbul prömiyerini merakla bekleyen sinemaseverlerle buluşuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film girişimi olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121 ekibinden Serpil Altın, Korhan Uğur ve oyuncu Selen Öztürk festivalin endüstri günleri programı olan VisionIST kapsamında Yeşil Film Nedir? atölyesinde, daha iyi bir gelecek için deneyimledikleri yeşil film farkındalığını aktaracaklar.
- Basın Bülteni
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