12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Törenle Başladı

Her yıl ‘Adalet’ temasıyla, düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 12.si Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşetirilen açılış töreniyle başladı. Festivalin 12. yılına gelene kadar birçok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Adem Sözüer yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Adalet yolunda atılan adımların özel bir yolu var. Dünyanın neresinde antidemokratik ve baskıcı rejimler ve popülist söylemler varsa ilk önce kadın haklarına saldırıyor. Kadın haklarını sınırlamak istiyor ama başarılı olmuyor. Bu sınırlama sadece baskıcı rejimlerde değil demokratik olduğunu söyleyen ülkelerde, batılı ülkelerde de oluyor.” dedi.

Basın Bülteni

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Adem Sözüer – Serra Yılmaz –

Nazan Moroğlu – Sevin Okyay – Bengi Semerci



Alin Taşçıyan – Sevin Okyay



Pınar Altuğ – Nazan Moroğlu – Adem Sözüer



Sevin Okyay – Serra Yılmaz – Alin Taşçıyan –

Nazan Moroğlu – Mevlüt Koçak – Deniz Türkali – Adem Sözüer

