Suç ve Ceza’da Kurak Günler Yoğunluğu

GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenen 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Emin Alper’in yönettiği Kurak Günler, İstanbul prömiyerini yaptı. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, saat 19:00’da, Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı. 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali soru cevap bölümünde bir izleyicinin “Filminizde, herkes umut taşımasına rağmen dünyada adalet mekanizması değişmiyor mu demek istediniz?” sorusu üzerine filmin yönetmeni Emin Alper şunları söyledi: “Hepimiz bir şeyler yapacağız. Mücadele devam ediyor ve edecek demek istedik.”

Basın Bülteni

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