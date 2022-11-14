12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Açılış Töreni

12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin açılış töreni, 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19:00’daki kokteylin ardından saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin’in sunumları eşliğinde gerçekleştirilecek. Festivalin açılış törenine jüri üyeleri, destekçiler ve konuklar katılacak ve onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Törende ayrıca gösterilecek filmlerin tanıtımları ve akademik programın ayrıntıları açıklanacak, ardından Patirico Guzman’ın yönettiği Hayali Ülkem filmi izleyici ile buluşacak. Açılış töreni festivalin https://www.youtube.com/uscff ve https://www.facebook.com/icapff adreslerinden canlı yayınlanacak.

Basın Bülteni

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