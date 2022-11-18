Endüstri Günleri VisionIST 19 Kasım’da Başlıyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Endüstri Günleri VisionIST, Atlas 1948 Sineması’nda 19 Kasım Cumartesi günü saat 13:30’da gösterilecek olan Saraybosna Safari filminin ardından düzenlenecek panelle başlıyor. Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in moderatörlüğünde Can Candan, Gözde Kural ve Kanita Pruscanovic’in konuşacağı panelin konusu Savaşların Yol Açtığı İnsan Hakları İhlallerinin Sinemada Belegelenmesi olacak.

Basın Bülteni

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