40. İstanbul Film Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2021’de 40. yaşını kutlamanın heyecanını yaşıyor. Festival, 02 Nisan’da çevrimiçi olarak başlayacak, Haziran ayında da yarışmalı bölümleriyle sinemalarda, açık hava mekânlarında ve çevrimiçi olarak izleyicisi ile buluşacak. Festival dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, özel gösterimler ve festival sohbetlerine yer verecek. Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’nin programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 26 Mart 2021 olarak belirlendi.