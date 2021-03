Paribu, 40. İstanbul Film Festivali Tema Sponsoru Oldu

Toplumsal konulara olan sorumluluğunu bu kez de kültür sanat alanında yerine getiren Paribu’nun Dünya Festivallerinden bölümünün tema sponsoru olduğu 40. İstanbul Film Festivali, 01 Nisan’da başlıyor. Festival, Mayıs ve Haziran aylarında çevrimiçinin yanı sıra kapalı ve açık hava sinemasında düzenlenecek gösterimlerle devam edecek. Uluslararası film festivallerinde öne çıkan, ödüllü filmlerden oluşan bölüm, Paribu’nun sponsorluğunda sinemaseverlerle buluşacak.

Düşüş (Falling)



İki Aşığın Ölümü (The Killing of Two Lovers)



Possessor



Sevgili Yoldaşlar (Dorogie Tovarishchi – Dear Comrades)



Son Banyo (O Ultimo Banho – The Last Bath)



Susmayan Köpek (El Perro Que No Calla –

The Dog Who Wouldn’t Be Quiet)