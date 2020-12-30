TRT Ortak Yapımı Omar ve Biz, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film Ödülünü Kazandı

39. İstanbul Film Festivali Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda, TRT Ortak Yapımı Omar ve Biz ile birlikte dünya prömiyerlerini çeşitli dünya festivallerinde yapmış toplam 10 film yarıştı. Bu yıl ilk kez izleyici oylarıyla belirlenen En İyi Film Ödülü, Omar ve Biz’in oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, TRT ortak yapımı Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yönettiği Omar ve Biz, dünya prömiyerini 2019’da dünyanın en prestijli festivallerinden Varşova Film Festivali’nde yaptıktan sonra 50’den fazla festivalde gösterilerek toplamda 24 ödül kazandı.

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