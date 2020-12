İstanbul Film Festivali 2021’i Yeni Yılın İlk Üç Ayına Yayılacak Çevrimiçi Film Programıyla Karşılıyor

2020 yılında birçok yeniliğe ve başarıya imza atan İstanbul Film Festivali, yıl boyunca çevrimiçi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. Covid-19 nedeniyle ilk planlanan tarihinde düzenlenemeyen İstanbul Film Festivali’ni yeni kurduğu gösterim platformuyla çevrimiçine taşıyan İKSV, festivali tüm Türkiye’yle buluşturmanın sevinciyle yıla veda ediyor. İstanbul Film Festivali 2021’de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek. İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020’nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde, 01 Ocak’ta, her zamanki gibi 21:00’de başlayacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

200 metre (200 Meters)

85 Yazı (Eté 85 (Summer of 85)

Colectív (Collective)

Çarpışma (Crash)

Çirkin Masallar (Favolacce (Bad Tales)

Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi (Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall)

Geçmişi Silmek (Effacer l’historique (Delete History)

İlk ve Son İnsanlar (Last and First Men)

Jumbo

Kör Nokta (L’Angle mort (Blind Spot)

Malmkrog

Merkez Üssü (Epicentro)

Port Authority

Şarlatan (Charlatan)

Umudun Dili (Persian Lessons)