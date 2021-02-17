Alt Kat ve İstanbul Film Festivali’nden Gençler İçin Stop – Motion Animasyon Atölyesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesindeki İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliği ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin desteğiyle, 14 – 18 yaş grubuna özel yepyeni bir çevrimiçi atölye programı sunuyor. Belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürüteceği atölye, gençlerin animasyon film yapım süreçleriyle tanışmasına ve stop – motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak. “Yarın Nasıl Bir Dünya’ya Uyanacağız?” sorusu ekseninde gezegenin geleceğine dair senaryoları odağına alacak atölye, katılımcıların basit teknikler ve dijital uygulamalar kullanarak ortaya koyacağı yaratıcı animasyon üretimleri İKSV’nin dijital platformlarına taşıyacak.

Basın Bülteni

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