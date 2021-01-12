Köprüde Buluşmalar Work in Progress Başvuruları Başladı

İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar 2021 Work in Progress başvuruları başladı, 17 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Bu yıl 07 – 09 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek Köprüde Buluşmalar 16. yılında Anadolu Efes’in destekğiyle Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası tanınmış sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam edecek.

Basın Bülteni

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