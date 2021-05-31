40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamında, 34. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümünde yer alan Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışma filmlerinin gösterimleri tamamlandı ve yarışmaların kazananları açıklandı. İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı. En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20.000 TL para ödülü ile destekleniyor. Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçelik’in yönettiği Rüzgâr Tayı filmlerine Mansiyon verildi. İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü’ne Serhat Karaaslan’ın yönettiği Suçlular filmini layık gördü. En İyi Kısa Film ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta’nın yönettiği Sürgünde Bir Yıl filmine Mansiyon verildi.

Basın Bülteni

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