40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın Ödüllü Filmleri Gösterimde

40. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleri Haziran ayında ödül kazanan belgesel ve kısa filmlerin tekrar gösterimleriyle sürüyor. Festival, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödüle layık görülen 5 filmi çevrimiçinde yeniden izleyiciyle buluşturuyor ve 10 Haziran – 15 Haziran arasında gösterime açıyor. Filmler, 09 Haziran Çarşamba günü 10:30’dan itibaren passo.com.tr‘de kombine biletle topluca satılacak ve tekil satışa açık olmayacak. Beş filmi içeren kombine bilet fiyatı 20 TL olarak belirlendi ve açıklandı. Biletler 08 Haziran 10:30’da Lale Kart üyelerine % 25’e varan indirimlerle, 09 Haziran 10:30’da ise genel satışa açılacak.

Basın Bülteni

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