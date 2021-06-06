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40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın Ödüllü Filmleri Gösterimde

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40. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleri Haziran ayında ödül kazanan belgesel ve kısa filmlerin tekrar gösterimleriyle sürüyor. Festival, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödüle layık görülen 5 filmi çevrimiçinde yeniden izleyiciyle buluşturuyor ve 10 Haziran – 15 Haziran arasında gösterime açıyor. Filmler, 09 Haziran Çarşamba günü 10:30’dan itibaren passo.com.tr‘de kombine biletle topluca satılacak ve tekil satışa açık olmayacak. Beş filmi içeren kombine bilet fiyatı 20 TL olarak belirlendi ve açıklandı. Biletler 08 Haziran 10:30’da Lale Kart üyelerine % 25’e varan indirimlerle, 09 Haziran 10:30’da ise genel satışa açılacak.

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