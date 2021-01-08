Sinema İşletmecileri En İyi Kadın Yöneticiyi Seçti

Pandemi döneminde zor günler geçiren sinema işletmecilerinin, Türkiye’nin en önemli sinema portallarından biri olan Sinemaport Ödülleri ile yüzü güldü. Gupse Özay’dan, Aras Bulut İynemli gibi ünlü isimlerin başarılarının ödüllendirildiği çevrim içi ödül töreninde En Güvenilir Sinema Kadın Yönetici Ödülü, CJ Entertainment Turkey Dağıtım Direktörü Mengü Atasağun’a gitti. Kadın olarak böyle bir ödüle layık görülmenin gururunu yaşadığını belirten Atasağun, “Sektörümüzün yaşadığı sıkıntılı günler, bu tarz ödüllerle biraz olsun her birimize çok iyi geldi. Sinemamızın eski güzel günlerine en kısa sürede geri döneceğine inanıyoruz.” dedi.