40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması Çevrimiçi Gösterimleri Başlıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamında 32. kez gerçekleştirilen Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’nı 20 – 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriyor. Yarışmalara katılan filmlerin biletleri passo.com.tr/tr adresi üzerinden, 17 Mayıs Pazartesi günü 10:30’da İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 18 Mayıs Salı günü saat 10:30’da genel satışa açılıyor. Yarışmalardaki belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da yapılacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Anima (Yusuf Emre Yalçın)

Gecikmiş Bir Tanışma İçin Merhaba Canım (Ulaş Tosun)

Gurbet Artık Bir Ev (Pınar Öğrenci)

Güneşte Bir An (Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı)

Haskîf (Elif Yiğit)

Hem Müslüman Hem Feminist (Nebiye Arı)

Nosema (Etna Özbek)

Patrida (Ayça Damgacı, Tümay Göktepe)

Rüzgâr Tayı (Sidar İnan Erçelik)

Ulusal Kısa Film Yarışması

Akıntı (Arda Ekşigil)

Binbir Gece (Mahsum Taşkın)

Cemile (Belkıs Bayrak)

Cengiz (Haydar Taştan)

Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül)

Lâl (Gökalp Gönen)

Mamaville (Irmak Karasu)

Mozaik (İmge Özbilge, Sine Özbilge)

Oğlago (Efe Öztezdoğan)

Seval (Ahmet Keçili)

Suçlular (Serhat Karaaslan)

Susam (Sami Morhayim)

Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)