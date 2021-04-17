Çatlak, İstanbul’da İlk Kez İstanbul Film Festivali’nde

Fikret Reyhan’ın yazıp yönettiği Çatlak, İstanbul’da ilk kez 40. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Nizam Reyhan’ın üstlendiği film, festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Altın Lale için jüri karşısına çıkacak. Film, ilk gösterimini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü almış, kadın oyuncuları Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Yolcu’ya da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı. İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin yaşadıklarını anlatan Çatlak, tek bir günde geçiyor ve geçmişte ödenmemiş bir borcun aile içinde yarattığı sarsıntıyı anlatıyor.

Basın Bülteni

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