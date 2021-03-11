Köprüde Buluşmalar Seçkisi Tamamlandı

40. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar’ın atölye seçkileri tamamlandı. Köprüde Buluşmalar ve Sinema Konuşmaları çevrimiçi olarak 02 – 09 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye’den ve komşu ülkelerden 17 uzun metraj ve 4 belgesel film projesinin, 5 dizi projesinin ve post-prodüksiyonu devam etmekte olan 5’i belgesel ve 2’si uzun metraj olmak üzere toplam 7 filmin sunumları Köprüde Buluşmalar etkinliğinde çevrimiçi ortamlarda yapılacak.

Basın Bülteni

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