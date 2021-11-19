40. İstanbul Film Festivali, Hitchcock Renkli Özel Gösterimleri Sinemalarda

40. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümü Hitchcock Renkli kapsamında, Alfred Hitchcock’un 15 renkli filmi yenilenmiş kopyalarından Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gösteriliyor. Gösterimler Kasım ve Aralık aylarında her hafta beşer film içerecek şekilde yapılacak. Hitchcock Renkli, yapıtları yalnızca sanat değil felsefe ve psikoloji alanlarında da konu edilen, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu efsane yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve özleyenlerini sinemaya çağırıyor.

Basın Bülteni

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Aile Oyunu (Family Plot)

Arka Pencere (Rear Window)

Cinayet Var (Dial M for Murder)

Cinnet (Frenzy)

Esrar Perdesi (Tom Curtain)

Gizli Teşkilat (North by Northwest)

Harry ile Derdimiz

Hırsız Kız (Marnie)

Kapri Yıldızı (Under Capricorn)

Kelepçeli Aşık (To Catch A Thief)

Kuşlar (The Birds)

Ölüm Kararı (Rope)

Ölüm Korkusu (Vertigo)

Tehlikeli Adam (The Man Who Knew Too Much)

Topaz