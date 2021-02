İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Film Gösterimlerine Mart Seçkisiyle Devam Ediyor

İstanbul Film Festivali’nin Mart Seçkisi, prömiyerlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes Film Festivalleri’nde yapmış ve aralarında sinema tarihinden klasiklerin de yer aldığı 12 filmden oluşuyor. Programda edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan, Salinger Yılım (My Salinger Year), sosyal medya ile fitness kesişimini ele alan Ter (Sweat), Dolly Wells’in bağımsız komedisi Güzel Poz (Good Posture), Altın Lale’li Tsai Ming-liang’ın son filmi Günler (Rizi – Days / Günler) başrolünde Nicolas Cage’in olduğu Uzaydan Gelen Renk (Color Out of Space) yer alıyor.

