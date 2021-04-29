40. İstanbul Film Festivali, Mayıs Gösterimleriyle Çevrimiçinde Sürüyor

40. İstanbul Film Festivali’nin Mayıs gösterimlerinin ilk bölümü, 06 – 16 Mayıs’ta filmonline.iksv.org’da yapılacak. Gösterimlerin ikinci bölümü ise 20 Mayıs’tan itibaren yine aynı adreste yapılacak. Mayıs’ta gösterilecek filmler arasında Another Round (Druk), Suzanne Andler, Orman: Seni Her Yerde Görüyorum, Bay Bachmann ve Sınıfı, Ateşle Yazmak, Kralların Gecesi ve Pedro Almodovar’ın iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor.
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Another Round (Druk)
Ateşle Yazmak (Writing With Fire)
Bay Bachmann ve Sınıfı (Bachmann und Seine Klasse – Mr Bachmann and his Class)
Dünyanın En Güzel Oğlanı (The Most Beautiful Boy in the World)
Kralların Gecesi (La Nuit des Rois – Night of the Kings)
Orman: Seni Her Yerde Görüyorum (Rengeteg: Mindenhol Latlak – Forest: I See You Everywhere)
Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios – Women on the Verge of a Nervous Breakdown)