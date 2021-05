40. İstanbul Film Festivali, Mayıs Gösterimleriyle Çevrimiçinde Sürüyor

40. İstanbul Film Festivali’nin Mayıs gösterimlerinin ilk bölümü, 06 – 16 Mayıs’ta filmonline.iksv.org’da yapılacak. Gösterimlerin ikinci bölümü ise 20 Mayıs’tan itibaren yine aynı adreste yapılacak. Mayıs’ta gösterilecek filmler arasında Another Round (Druk), Suzanne Andler, Orman: Seni Her Yerde Görüyorum, Bay Bachmann ve Sınıfı, Ateşle Yazmak, Kralların Gecesi ve Pedro Almodovar’ın iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor.

Another Round (Druk)

Ateşle Yazmak (Writing With Fire)



Bay Bachmann ve Sınıfı (Bachmann und Seine Klasse – Mr Bachmann and his Class)



Dünyanın En Güzel Oğlanı (The Most Beautiful Boy in the World)



Gezegen (El Planeta)



İnsan Sesi (The Human Voice)



Kralların Gecesi (La Nuit des Rois – Night of the Kings)



Orman: Seni Her Yerde Görüyorum (Rengeteg: Mindenhol Latlak – Forest: I See You Everywhere)



Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios – Women on the Verge of a Nervous Breakdown)



Suzanne Andler