Alfred Hitchcock’un Yenilenmiş 15 Renkli Filmi, Festival Gösterimi Öncesi Sevin Okyay’ın Kalemiyle Milliyet Sanat Dergisi’nin Mayıs Sayısında

Gerilim sineması denince akla gelen efsanevi yönetmen Alfred Hitchcock, eskimeyen filmleri ve ikonik oyuncularıyla 40. İstanbul Film Festivali’ni renklendirecek. Festival, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan fiziksel gösterimlerle Hitchcock’u 15 uzun metrajlı filminin renklendirilmiş kopyalarıyla anarken Sevin Okyay, Milliyet Sanat Dergisi’nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıyla, usta sinemacının filmlerinin neden eskimediğini anlatıyor. Ölümünün 41. yılında bir retrospektifle anılan Alfred Hitchcock, 60 yıla uzanan meslek hayatında unutulmaz filmlere imza attı ve modern sinemanın biçimlenmesinde önemli rol oynadı.

Basın Bülteni

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Aile Oyunu (Family Plot)

Arka Pencere (Rear Window)

Cinayet Var (Dial M for Murder)

Cinnet (Frenzy)

Esrar Perdesi (Tom Curtain)

Gizli Teşkilat (North by Northwest)

Hırsız Kız (Marnie)

Kapri Yıldızı (Under Capricorn)

Kelepçeli Aşık (To Catch A Thief)

Kuşlar (The Birds)

Ölüm Kararı (Rope)

Ölüm Korkusu (Vertigo)

Tehlikeli Adam (The Man Who Knew Too Much)

The Trouble with Harry

Topaz