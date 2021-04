40. İstanbul Film Festivali Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 40 yıldır düzenlenen ve 1984 yılından bu yana Nisan ayında yapılan İstanbul Film Festivali geleneğini bozmayarak bu yıl da 01 Nisan’da, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başladı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi gösterimlerine Türkiye’nin her yerinden erişilebiliyor. Nisan ve Mayıs ayları boyunca her Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20 – 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.