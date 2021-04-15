İstanbul Film Festivali’nin 40. Yılına N Kolay Desteği

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, bu yıl 40. yaş gününü kutlayan İstanbul Film Festivali’ne Katkı Sağlayan Kuruluş olarak destek veriyor. Pandemi şartları sebebiyle çevrimiçi olarak başlayan festivalin Mayıs ve Haziran aylarında kapalı ve açık hava sinemalarında devam etmesi planlanıyor. Özellikle pandemi günlerinde insanların spor ve kültür – sanat organizasyonlarını çok özlediğini hatırlatan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Ogan, “Kültür sanat yaşamımızı renklendiren etkinliklerin önemini bir kez daha anladığımız bugünlerde Aktif Bank olarak bu yıl 40.sı düzenlenen İstanbul Film Festivali’ni desteklemenin heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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