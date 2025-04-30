32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki tarihleri belli oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde yapılacak festivalin 32.si, 22 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da çok konuşulacak iddialı filmlere ev sahipliği yapacak, ulusal ve uluslararası programı ve konuklarıyla Adanalılara sinemayla dolu bir hafta yaşatacak. 32. Adana Altın Koza Film Festival’ ile ilgili güncel gelişmeler festivalin sosyal medya hesaplarından takip edihlebiliyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

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