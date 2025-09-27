Adana Altın Koza’da Son Gösterimler: Buradayım İyiyim, Perde ve Annemin Solgun Çiçekleri

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması son gösterimleri Buradayım İyiyim, Perde ve Annemin Solgun Çiçekleri ile gerçekleşti. Festival ödülleri ise bugün yapılacak kapanış ve ödül töreninde açıklanacak. Buradayım İyiyim filminin gösterimine, yönetmen Emine Emel Balcı’nın yanı sıra oyuncular Bige Önal ile Elit İşcan, görüntü yönetmeni Murat Tuncel, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, kurgucu Melike Kasaplar katıldı.
Annemin Solgun Çiçekleri Filminin Gösteriminden
Buradayım, İyiyim Filminin Gösteriminden
Perde Filminin Gösteriminden