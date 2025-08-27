Adana Altın Koza’nın Jüri Başkanı Ümit Ünal

1980’lerden bu yana kendine özgü anlatımı, karakter derinliği ve kadın hikâyelerine duyarlı yaklaşımıyla sinemamızın en önemli yönetmen ve senaristlerinden Ümit Ünal, 22 – 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine başkanlık edecek. Sinemaya senarist olarak başlayan Ünal, 1986 yılında Halit Refiğ imzalı Teyzem ile dikkatleri üzerine çekti. Ünal, seyircisiyle en son, Antalya’da En İyi Senaryo ve Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Evcilik adlı filmiyle buluştu.

Basın Bülteni

