Adana Altın Koza’nın 2025 Jürileri Açıklandı

22 – 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma jürileri açıklandı. “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla yola çıkan festivalin jürilerinde, önemli isimler görev alıyor. 10 filmin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen Ümit Ünal başkanlık edecek. Jüride oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu Berkay Ateş, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.