Adana Altın Koza’da İkinci Gün: Gündüz Apollon Gece Athena ve Ev

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ikinci gününde, yarışma heyecanı devam ederken, film ekipleri Adanalı sinemaseverlerle buluşuyor. Ulusal Uzun Film Yarışması’nın açılış filmi, Emine Yıldırım’ın yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena oldu. Taş filminden sekiz yıl sonra sinemaya geri dönen Orhan Eskiköy’ün yönettiği Ev, dünya galasını festival kapsamında yaptı. Yönetmen heyecanını, “İlk filmimi de Adana’da göstermiştim. Sekiz yıl sonra yeniden burada olmak, ilk filmimi yapmış gibi hissettiriyor.” sözleriyle paylaştı. Ulusal Belgesel Yarışması’nın ilk gösterimleri ise Buğçe Çalışkan’ın Dedemin Evi ve Ömer Faruk Çetin’in Muzaffer filmleri ile yapıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ev Filminin Gösteriminden



Gündüz Apollon Gece Athena Filminin Gösteriminden



Muzaffer Filminin Gösteriminden

