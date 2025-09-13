Adana Altın Koza’da Sürdürülebilir Bir Gelecek Filizleniyor

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22 Eylül’de başlıyor. Bir hafta film şöleni yaşatacak festival, “Sinema barıştır, umuttur, özgürlüktür” mottosuyla yola çıkıyor ve sürdürülebilirlik vizyonunu merkezine alıyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca bir tema değil, festivalin ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, “Adana Altın Koza, sadece sinemanın gücünü değil, sürdürülebilir bir yaşam için ortak sorumluluğu da vurguluyor. Atıklardan fidana uzanan dönüşüm süreciyle festival, sanatın toplumsal etkisini doğa ile buluşturarak geleceğe çok anlamlı bir miras bırakmayı hedefliyor.” denildi.

Basın Bülteni

