Adana Altın Koza’nın Uzun Metraj Film Jürisi Belli Oldu

22 – 28 Eylül tarihlerinde arasında gerçekleşecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Kendine özgü anlatımı ve kadın hikâyelerine duyarlı yaklaşımıyla sinemamızın en önemli yönetmen ve senaristlerinden Ümit Ünal’ın başkanlık edeceği jüride, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ve sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Basın Bülteni

