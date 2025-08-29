Orhan Kemal Emek Ödülleri Belli Oldu

22 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Orhan Kemal’in anısını yaşatmak adına verilen Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, oyuncu Mahmut Cevher ve yönetmen Yaşar Seriner’e sunulacak. Ödüller, festivalin 22 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerini bulacak. Yönetmen ve Yapımcı İlhan, öğretmenlik yaptıktan sonra Fevzi Tuna’nın Seni Kalbime Gömdüm filminde asistanlık yaparak sinemaya başladı.

